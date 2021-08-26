أخصائي جراحة: يجب تطعيم ثلثي سكان الأرض للقضاء على كورونا

قال الدكتور محمد الشرع، أخصائي الجراحة، إن توزيع 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في مختلف دول العالم أمر إيجابي، لكن يجب زيادة التوزيع، لكي يتم تطعيم ثلثي سكان الكرة الأرضية، وليس تطعيم فقط نصف سكان الكرة، للقضاء على كورونا.

يجب التوقف عن التفكير في المصلحة الذاتية

وأضاف «الشرع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم» على فضائية «Extra News»، اليوم الخميس، أن العالم قرية واحدة، ويجب ضمان الأمان في أوروبا وآسيا وإفريقيا ومختلف القارات، لأن حركة الطيران مستمرة، ويجب الامتناع عن التفكير في المصلحة الذاتية من جانب كل دولة.

قلة الإصابات الخطيرة

وأوضح أخصائي الجراحة، أن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في الدول المختلفة، بما فيها الدولة التي طعمت نسبة كبيرة من مواطنيها بالجرعة الثانية، وتحور الإصابة، لكن قلة نسبة الحالات الخطرة، ودخول المصابين في المستشفيات.

سبب الاستمرار في إنتاج اللقاحات

وأكد أخصائي الجراحة، أن شركة فايزر وفرت دواء طبي لعلاج كورونا ولكن لم تتحدث عن أخر المستجدات فيه وتم التركيز على تصنيع اللقاحات لأن اللقاحات أكثر تجارية وربحية من الأدوية، مؤكد أن توفير علاج حاسم ضد الفيروسات أمر صعب لأنه لم يوجد علاج ضد فيروس الكبدي الوبائي وفيروس الإنفلوانزا العادي، وهذا يؤكد أن العلاجات تتوفر بشكل أكبر ضد البكتيريا ولكن الفيروسات يتم توفير اللقاحات من أجل الحماية منها.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية وأصبح وباء في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتسابق الدول لتطعيم مواطنيها بعد توفير لقاحات تم تصنيعها في الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.