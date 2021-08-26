عايز اسجل اسمي في لقاح كورونا.. التفاصيل الكاملة

«عايز اسجل اسمي في لقاح كورونا» جملة يبحث كثير من المواطنين عنها عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، للحصول على رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة، كي يستطيعوا الدخول والتسجيل عليه، ومن ثم الحصول على اللقاح.

«عايز اسجل اسمي في لقاح كورونا»

وحددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل والحصول على لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة، وهم المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى «ضمور العضلات والنخاع الشوكي، والتصلب المتعدد MS، والوهن العضلي».

وترصد السطور التالية رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة

يمكنك التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر الموقع الرسمي من خلال رابط التسجيل.

خطوات التسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة

1- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الرابط بالضغط هـنــا.

2- اختيار الفئة المستهدفة.

3- ملء البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

4- قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

5- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريًا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

6- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل أيضا في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعٍ للخوف أو التوتر، وتصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فاعليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنًا وفعالًا ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يومًا.