متحورات كورونا لا تنتهي.. «لامدا» يظهر في أمريكا الجنوبية بعد «دلتا بلس»

كشف الدكتور عبد اللطيف المُر، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، أن «متحور دلتا»، و«دلتا بلس»، ليس المتحور الأخير لفيروس كورونا، حيث إن هناك تحورات أخرى للفيروس.

متحور جديد في كورونا

وقال المُر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك متحور جديد لكورونا يدعى «لامدا»، بدأ ينتشر في أمريكا الجنوبية في دول مثل الأرجنتين والإكوادور، وهو الآن قيد الابحاث والعمليات البحثية.

ولفت أستاذ الطب الوقائي، إلى أن الزحام الذي شهدته المصايف لهذا العام، أثبت أن جميع الفئات دون استثناء اشتركت في كارثة عدم الالتزام في الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة لفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الازدحام والتلاصق سواء في البحر أو حمام السباحة كارثة في كورونا، وهو ما ساهم في حدوث التحورات.

لقاحات مواجهة كورونا

وأضاف عبداللطيف المُر، أن الحفلات التي يتم تنظيمها في الساحل الشمالي هي كارثة بكل المقاييس وتؤدي لانتشار فيروس كورونا، مشددًا على المواطنين بضرورة سرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

متحور «لامدا»

وناقشت دراسات علمية روسية، المتحور لامدا، مؤكدة أنه السلالة المستجدة للفيروس، وذلك من خلال الدراسات التي أجراها فلاديسلاف جيمشوغوف، الطبيب والعالم الروسي المتخصص في المناعة.

وأكدت الدراسات الروسية أنّ المتحور «لامدا» السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ظهر منذ 9 أشهر في أمريكا اللاتينية وتحديدًا في دول بيرو وتشيلي والإكوادور والأرجنتين، ويفترض أن المتحور الجديد لامدا من نواقل المرض.

ويحتوي متحور لامدا، حسب الدراسات الروسية، على العديد من الطفرات في بروتين سبايك التي تؤثر على درجة العدوى، إلا أن العلماء ليس لديهم حتى الآن أي دليل على أن السلالة الجديدة أكثر خطورة من «كوفيد – 19»، أو أنها تضعف تأثير اللقاحات.