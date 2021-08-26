ابنة «حمدتو» لاعب تنس الطاولة بالبارالمبية: فخورة بوالدي وأصبح «تريند محلي»

قالت مي حمدتو، ابنة اللاعب إبراهيم حمدتو، إنها فخورة بأن يكون أبيها «تريند محلي» في مصر والعالم، وأصبح قدوة لأشخاص كثيرين لأنه يلعب كرة تنس الطاولة بفمه وقدمه بسبب بتر يديه، متابعة: «كلنا فرحانين وشايفين الفرح في عيون الناس كفاية لما اسم بيذكر الناس بتعاملنا بشكل تاني، هو كان زعلان بسبب ظروف السفر بس دلوقتي مبسوط لإن كل الناس شايفة وفخورة بيه».

والدها زاد من تدريبه قبل البطولة

وأضافت «حمدتو»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أن والدها كانت يتدرب مرتين يوميا ولكن قبل البطولة البارالمبية أصبح يتدرب مرتين، مشيرة إلى أن والدها تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فخورة بإنجاز أبي

وأكدت ابنة اللاعب إبراهيم حمدتو، أنهم فرحوا بوجود «أنيمشن» لأبيها بصورته تكريما لمجهود، مواصلة: «بنعامل بابا كصديق لينا، بيقولنا إنجازاته لما حد يقع في مشكلة يقولنا إن عنده إرادة ولازم أكمل وده كان بيحمسنا».

قصة حمدته من الطفولة

ويعد حمدتو أول لعب في تاريخ الدورة البارالمبية الذي يمارس رياضة تنس الطاولة مستخدمًا فمه، وهو من مواليد محافظة دمياط 1973 وتعرض لحادث قطار نتج عنه بتر ذراعين من فوق المرفقين في سن العاشرة، ولكن ذلك لم يمنعه من ممارسة اللعبة التي يحبها، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد وهم مهندس ومي وملك، وكرمه السيسي في منتدى شباب العالم في عام 2017 وتأهل لألمبياد طوكيو 2021 في اليابان.

وحصل حمدتو على الميدالية الذهبية الشرفية في بطولة أفريقيا لكرة الطاولة عام 1991 وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي ومثّل مصر في دورة الألعاب الأولمبية للبارالمبيين، في ريو دى جانيرو 2016.