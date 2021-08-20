دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور.. «سبحانك إني كنت من الظالمين»

يبحث الكثير من مستخدمي الإنترنت عن دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور، وهي كلمة البحث التي تشهد عمليات بحث مكثفة عبر المحركات المتخصصة، وتستعرض الوطن دعاء قضاء الحاجة، حيث يحتاج الكثيرون للبحث عن هذه الأدعية رغبةً في تحقيق كل ما يتمنونه، خاصةً في الأمور المعقدة التي يلجأ المرء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء من أجلها.

دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور

وحول دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي.

صيغة دعاء قضاء الحاجة

وحول صيغة دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، رواه النسائي والإمام أحمد.

ويمكن ترديد بعض أدعية تيسير الأمور الآتية:

اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيراً.

اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والأخرة.

اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك.. إنك على كل شيء قدير.

دعاء قضاء الحاجة

كما توجد الكثير من الادعية التي يمكن استخدامها في قضاء الحاجة ويمكن ترديدها كالتالي:

اللهمّ يا ملك الملك وكّلتك أمري واستودعتُك همّي، فبشّرني بما يفتحُ مداخل السعادة عاجلاً على قلبي وقلب أحبّتي، واقضِ لي يا سيّدي حاجتي.

اللهم إنّي أسألك فرحا وتيسيرا لكلّ مهموم، وشفاءً لكلّ مريض، ومغفرةً لكل ذنب، وهدايةً لكل عبد، ورزقا لكل محتاج، واستجابةً لكل دعاء، إنّك على كل شيءٍ قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

للهمّ افتح عليّ فتوح عبادك العارفين، واقضِ لي حاجتي وفكّ كربي وأرح قلبي.

اللهمّ انقلني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك وحفظك.

اللهم اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.