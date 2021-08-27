بالأسماء.. إصابة 8 بحالة تسمم غذائي بفوه كفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى فوه المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى فوه المركزي، يفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بتسمم غذائي لاستقبال المستشفى.

أسماء مصابي حادث التسمم

وتبين أن المصابين هم، خالد محمد زلهب، 48 سنة، مقيم بمطوبس، منال عبدالكريم زلهب، 46 سنة، مقيمة بمطوبس، أحمد خالد زلهب، 15 سنة، مقيم بمطوبس، أسامة خالد زلهب، 13سنة، مقيم بمطوبس، إسراء خالد زلهب، 7 سنوات، مقيمة بمطوبس، آلاء خالد زلهب، 19 عاما، مقيمة بمطوبس، سعيده محمود عبدالكريم، 31 عاما، مقيمة بقرية السالمية، التابعة بمركز فوه، إيمان رضا منيشي، 27 سنة، مقيمة بقرية السالمية، التابعة لمركز فوه.

وعقب تلقي الحالات الإسعافات اللازمة بمستشفى فوه المركزي، استقرت حالتهم، ومازالوا باستقبال المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ومساء أمس، لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص آخرون في حادث تصادم «توك توك» ودراجة نارية على طريق التفتيش أبو سكين بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى الحامول المركزي.

وتلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى الحامول المركزي، بوصول جثة و4 مصابين عن طريق سيارات الإسعاف في حادث تصادم «توك توك» ودراجة نارية على طريق التفتيش أبو سكين بمركز الحامول.