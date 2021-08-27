الصحة الأفغانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار كابول إلى 90 قتيلا

أعلنت وزارة «الصحة الأفغانية»، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار العاصمة «كابول»، إلى 90 قتيلا و150 مصابا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووقع انفجاران خارج مطار «حامد كرزاي الدولي» في العاصمة الأفغانية «كابول»، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «يويو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في وقت سابق، إن انتحاريين اثنين من «داعش» الإرهابي، نفذا الهجوم على المطار الأفغاني، واستهدف الانفجاران، محيط «مطار كابول» حيث احتشد آلاف الأفغان الراغبون في مغادرة البلاد.

ووقع انفجار قرب «أبيي جايت»، إحدى بوابات الوصول إلى المطار، والآخر قرب فندق بارون على بعد 200 متر، وقالت «البنتاجون»، إن الهجومين تلاهما إطلاق نار.

من جانبه، تبنى تنظيم «داعش - خراسان»، تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من «مطار كابول»، وقال في بيان، إن منفذ العملية يدعى «عبدالرحمن اللوغاري».

وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشر صورة لـ «اللوغاري»

من جانبها، نشرت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي،، صورة لـ «اللوغاري»، وقالت في بيان، إن العنصر استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة لا تزيد عن 5 أمتار من القوات الأمريكية، ومن ثم فجر حزامه الناسف وسطهم، فيما لم يقدم التنظيم الإرهابي أي دليل يدعم هذا الادعاء، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وجاء الانفجاران قبل 5 أيام من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 أغسطس الجاري لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أعلنت في وقت سابق، إجلاء 100 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الخميس، أن سفير بلاده لدى أفغانستان سيغادر كابول؛ في أعقاب الانفجارين، وقالت إن المحادثات جارية مع حركة «طالبان» بشأن التطورات الأخيرة، .

وأوضح ماكرون: «لا نضمن أننا سننجح في إتمام الإجلاء من كابول»، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.