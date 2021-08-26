خالدي الجندي يشكر السيسي بعد عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان

تقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بخالص التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكرمه ببذل مجهود نتج عنه رجوع البعثة الأزهرية من دولة أفغانستان، متابعا: «الحمدلله رب العالمين أثبت لنا بذلك تقديره للعلماء، وأن العلماء الأزاهرة المشاركون في القوى الناعمة بالتدريس في معهد كابول للعلوم الوسطية، وهذا الحدث لا يجب أن يمر علينا مرور الكرام، وأول مرة أعرف إن عندنا بعثة أزهرية في أفغانستان».

شعور بالعزة والفخر

وأضاف «الجندي»، في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الخميس، أن كل دولة سحبت رعاياها من أفغانستان، وأنه شعر بالعزة والفخر، عند استرداد البعثة المصرية من أفغانستان.

اختلاف المذاهب لا يعني التكفير

في سياق آخر، أوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يختلف مع بعض المذاهب للاختلاف في رؤية النص، لكن لا يجري تكفيرهم متابعا: «التكفير مش تبعنا ومبنعلموش، إحنا أهل قبلة واحدة وده اسمه اختلاف لا خلاف».

رد على شخص ينكر الأحاديث النبوية

وواصل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «قعدنا ندرس فقه الحديث في الأزهر، لحد ما عينينا راحت واتعميت، وواحد باعت رسالة للبرنامج بيشبطوا بجرة قلم كده».

عودة البعثة الأزهرية

وأعادت الدولة المصرية رعاياها في أفغانستان، بعد تولي حركة طالبان مقاليد الحكم، وخروج القوات الأمريكية، وجرى إرجاع البعثة الأزهرية المكونة من 45 شخص على متن طائرة عسكرية، مساء الإثنين الماضي، وسط حفاوة كبيرة بالعملية التي تمت حيث غادرت الطائرة من كابول إلى دولة باكستان في مدينة إسلام باد، ثم إلى أبو ظبي، وبعدها وصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي.