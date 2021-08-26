البنتاجون: مقتل 12 جنديا وإصابة 15 في تفجيرات كابول وسنرد على داعش

قال قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، الجنرال كينيث ماكينزي، إن عددًا من الشركاء الأوروبيين ساعدوهم في عمليات الإجلاء، وهناك دول مضيفة قدمت الطعام والشراب للمواطنين الذين جرى إجلاؤهم، مشددًا على أنهم يسعون إلى إجلاء أكبر عدد من أفغانستان، وقوات المارينز تقوم ببطولة، ويتعاملون بجدية مع تهديدات تنظيم داعش الإرهابي، وسيردون عليهم.

حصيلة الضحايا

وأضاف «ماكينزي» في مؤتمر صحفي، عقدته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، بشأن الأحداث الأخيرة في كابول، بثته قناة «سكاي نيوز عربية»، أنه يوجه تعزية إلى أقارب الأفغان الذين قتلوا في التفجيرات بالقرب من مطار كابل، مشددًا على أنهم يقدرون خدمات كل من يعملون في هذه المهمة، مشددًا على أن الحادث راح ضحيته 12 جنديا أميركيا وجرح 15 آخرين جراء الهجومين اللذين وقعا في محيط مطار كابل.

تأمين محيط المطار

وتابع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، بأن الهجمات الإرهابية ستتواصل، وعناصر حركة طالبان كانوا يؤمنوا محيط المطار، وسيواصلون التنسيق معهم في الأيام المقبلة، والخطة تتم في أوضاع محفوفة بالمخاطر، والمهمة مستمرة حتى الانتهاء منها في نهاية الشهر، مشددًا على أنهم سيطاردون ويلاحقون عناصر داعش في أفغانستان، وسعون لمعرفة هويتهم، وسيردون عليهم بعد معرفة هويتهم، وسيتعقبونهم 24 ساعة يوميًا.

وشدد على أن الهجومين الذين حدثا كانا في النهار، ومن الصعب تفتيش كل الأشخاص، وعناصر حركة طالبان هم من يفتشون الناس وفي بعض الأحيان يخفقون، وينسقون مع الحركة لكبح جماح المتمردين، وألا يصل أي انتحاري إلى داخل طائرة ويفجر نفسه فيها.

وأكد أنهم يدركون جيدًا الإجراءات التي يقومون بها، ويسعون إلى عدم تكرار الهجمات الانتحارية، لأنهم يخططون إلى هجمات متعددة، وينسقون جيدًا مع البنتاجون وفي حال احتاجوا أي شيء فإنهم يلبون طلباتهم، مشددًا على أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، وكانت لديهم معلومات عن الهجمات.