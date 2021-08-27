بايدن: سيتم القضاء على قادة داعش بأفغانستان في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي، جو بادين، إن عمليات الإجلاء من أفغانستان مهمة محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أن الإرهابين لن يفوزوا وستخرج الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها وتنقذهم، ولن يوقفها الإرهابون، لافتا إلى أنه يخبر القادة بضرورة حماية القوات في كابول، مع تقديم الشكر إلى وزير الدفاع وكل القادة الميدانين الذين عملوا في كل الوحدات.

القادة الأمريكيون قدموا تضحيات

وأضاف «بادين»، في كلمة له بثتها قناة «سكاي نيوز عربية»، أن القادة الميدانين ذهبوا للدفاع عن الأشخاص الذين يحبونهم، وليس من أجل المال وقدموا تضحيات، داعيا بالوقوف دقيقة صمت، لكل الذي يحملون الزي العسكري والمدنين الذين قدموا الكثير من التفاني.

مستمرون بإخراج الأمريكيين من أفغانستان

وتابع الرئيس الأمريكي: «ليبارك الرب جنودنا، ينتظرنا عمل كثير ونحن قادرون على فعله، علينا فقط أن نكون ثابتين لإكمال مهمتنا وسنستمر بعد سحب الجنود بوسائل لإعادة أي أمريكي لإخراجه من أفغانستان».

الإجلاء سيتم وفقا للإطار الزمني المحدد

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه أعطى أوامرا للجيش بالموافقة على إضافة قوات إضافية لهم، إذا احتاجوا ذلك، لكن القادة ذكروا له أنهم سينفذون المهمة وفقا الإطار الزمني المحددة بالطريقة المتفق عليها لأنها أفضل طريقة لإخراج الأمريكيين.

سيتم القضاء على داعش في الوقت المناسب

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يعرف قادة داعش الذين نفذوا العمليات، وسيتم القضاء عليهم في الوقت والمكان المناسب، حتى إذا لم توجد قوات أمريكية في أفغانستان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ورثت وضعا أدى إلى انهيار الجيش الأفغاني في 11 يوما، وسيكون من مصلحة طالبان ألا تسرطن داعش خرسان أكثر من الوقت الحالي، مؤكدا أنه من مصلحة الولايات المتحدة المغادرة في الوقت الذي حددته وطالبت طالبان بإيجاد قواتها بجوار المطار وفتشت الأشخاص ولكن لم يتم الأمر بشكل جيد ولم يكن ليحدث ذلك إذا قامت به الولايات المتحدة التي من مصلحتها الخروج في الوقت الذي حددته.

إجلاء 7000 اليوم من أفغانستان

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه تم إجلاء 7000 شخص اليوم من أفغانستان من بينهم 5000 أمريكي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دليل على تواطؤ بين داعش وطالبان في الهجمات التي وقعت في الفندق.