فتح طريق رأس غارب بعد السيطرة على حريق شب في سيارتين تحملان موادًا سريعة الاشتعال

فتحت أجهزة مدينة رأس غارب طريق الزعفرانة بعد توقف الحركة المرورية نتيجة حريق شب في سيارتين تابعتين لإحدى شركات البترول وتم السيطرة على الحريق و إزالة آثار الحادث دون وقوع خسائر بشرية.

عودة حركة السيارات لطبيعتها برأس غارب

وعادت حركة السيارات لطبيعتها بطريق رأس غارب الزعفرانة بعد تمكن أجهزة مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، من السيطرة على حريق شب في سيارتين تحملان مادة نترات الصوديوم سريعة الاشتعال بالقرب من كمين رأس غارب الشمالي، ومنعت امتداد النيران إلى باقي السيارات التي كانت في حالة انتظار بجوار كمين رأس غارب الأمني، فيما تسبب الحريق في حالة من الذعر بين أهالي المدينة .

الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات مياه المواطنين

وانتقلت أجهزة رأس غارب لموقع الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء والاستعانة بسيارة إطفاء من الشركة العامة للبترول، وجرى فرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث بواسطة ضباط قسم شرطة رأس غارب لحماية المواطنين والممتلكات الخاصة.

السيطرة على الحريق وإخماده النيران

وأفاد اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة رأس غارب، في تصريح صحفي أنه تم التعامل مع الحريق واستطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران واخمادها ولم يسفر الحادث عن أي خسائر فى الأرواح.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت مساء أمس إخطارا باشتعال النيران في عدد من السيارات التابعة لإحدى الشركات البترول برأس غارب محملة بمادة نترات الصوديوم سريعة الاشتعال بالقرب من كمين رأس غارب الشمالي، وانتقلت أجهزة مدينة رأس غارب إلى موقع الحادث وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.