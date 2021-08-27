القصة الكاملة لقتل عاطل زوجته وابنتيه حرقا في بني سويف

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وأقدم على إشعال النيران في أسرته عقب سكب البنزين عليهم داخل الشقة التي يقطنون بها بعقار مواجه للمستشفى الجامعي ببني سويف، ما أسفر عن وفاة الزوجة وابنتيهما واحدة تلو الأخرى على مدار 6 أيام، متأثرين بإصابتهم بحروق، بعد نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي في محاولة لاسعافهم.

وفاة الضحية الثالثة في حادث إشعال زوج النيران في أسرته ببني سويف بعد يومين من تشييع جثمان شقيقتها و6 أيام من والدتها

ولفظت الضحية الثالثة أنفاسها الأخيرة داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها، بسبب خلافات الزوجية ورغبة الزوج في بيع الشقة، ورفض الأسرة لذلك.

خلال 6 أيام .. وفاة الأم وابنتيها داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي

بدأت الواقعة قبل 6 أيام، حينما أقدم عاطل يدعى «أحمد محمد حسن»، 51 عاما، بإشعال النيران في زوجته وابنتيهما، عقب سكب البنزين عليهم، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متاثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة تخطت 70% من الجسم، وزوجته « أمال قرني سعيد» 48 سنة، متأثرة بإصابتها بعد 4 أيام من الحادث، ثم وفاة الأبنة الثانية «أسماء»، منذ قليل، والتي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بنشوب حريق في شقة

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بنشوب حريق داخل شقة بعقار مواجه للمستشفى الجامعي بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع امتداداها للمنازل المجاورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف إلى مكان البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق بالتعاون مع الأهالي، وتبين إصابة زوجين وابنتيهما، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تفاصيل الحادث

بعد دقائق من التحقيقات ومعاينة رجال المباحث تبين أن الزوج حاول تضليل أهالي المنطقة ورجال الأمن بأن سبب الحريق ماس كهربائي، إلا أن التحريات والمعاينة كشفت محاولة تضليله وأنه وراء الوقعة حيث أقدم على سكب البنزين على ابنته فاطمة ثم ضرب زوجته على رأسها وسكب البنزين عليها وابنته أسماء، وأشعل فيهم النيران في ساعة مبكرة .

تحريات المباحث الجنائية: الزوج أشعل النيران في أسرته بسبب خلافات الزوجية

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبته في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجئهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضرا بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية امن بني سويف تلقت إشارة من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوفاة الضحية الثالثة في الحادث، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتدعى أسماء محمد أحمد، 16 سنة، مقيمة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وصلت لأكثر من 40% من الجسم، بعد 6 أيام من حجزها داخل قسم الحروق بالمستشفى.