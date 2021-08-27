وفاة الضحية الثالثة لحادث إشعال زوج النار في أسرته ببني سويف

لفظت الضحية الثالثة أنفاسها الأخيرة، داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، منذ قليل، متأثرة بإصابتها، في حادث إشعال زوج النيران في أسرته عقب سكب البنزين عليهم، قبل 6 أيام، حيث أودى الحادث بابنتيه وزوجته، بسبب خلافات الزوجية ورغبة الزوج في بيع الشقة، ورفض الأسرة لذلك.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوفاة أسماء محمد أحمد، 16 سنة، مقيمة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة، وصلت لأكثر من 40% من الجسم، بعد 6 أيام من حجزها داخل قسم الحروق بالمستشفى.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة قبل 6 أيام، حينما أقدم عاطل يدعى «أحمد محمد حسن»، 51 عاما، بإشعال النيران في زوجته وابنتيهما، عقب سكب البنزين عليهن، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم، وزوجته «أمال قرني سعيد» 48 سنة، متأثرة بإصابتها بعد 4 ايام من الحادث، ثم وفاة الابنة الثانية «أسماء»، منذ قليل، والتي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.

تحريات المباحث الجنائية: الزوج أشعل النيران في أسرته بسبب خلافات اسرية

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبته في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجئهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.