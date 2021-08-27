استقرار أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق.. و«أعلى سعر 8.75 جنيه»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في مصر، حالة من الاستقرار، فيما تختلف أسعار الكتاكيت من سلالة إلى أخرى، ومن نوع إلى أخر نظرا لجودته، حيث توجد بعض أنواع الكتاكيت التى يفضل تربيتها في المناخ الحار مقارنة بأخرى لاتتحمل حرارة الطقس.

وتختلف السلالات الخاصة بالكتاكيت في السوق المصري الذي يحتوي على الكثير من الأنواع، وفى سطور تستعرض «الوطن» أسعار الكتاكيت، اليوم الجمعة 27 أغسطس:

8.75 جنيه أعلى سعر للكتاكيت في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم، حيث تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء للشركات من 5.70 إلى 8.75 جنيه، بعد انخفاض أسعار الكتاكيت الأسبوع الماضي والتى وصلت إلى 3.50 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم، بالقطعان ما بين 5 إلى 5.20 جنيه، وسجل سعر الكتكوت «الرومي» من 16.5 إلى 17 جنيهًا.

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن 7 جنيه، وسجل سعر الكتكوت في شركة العناني 8.75 جنيه، وشركة الفيروز بـ7.75 جنيه، وشركة القاهرة 6.50 جنيه، وشركة الوطنية 7.50 جنيهات، وشركة الإسكندرية 7 جنيهات، وفي شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بـ8.50 جنيه.

وأشار عدد من التجار فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفروق السعرية للكتاكيت بين الشركات وبين القطعان تأتي بسبب حجم إنتاج الشركات، والذي يزيد في الشركات بشكل أكبر عن المنازل، وكذلك الاهتمام الأكبر في الشركات بالتحصينات التي تحصل عليها القطعان وهو ما يزيد من المصاريف لدى الشركات عن المنازل، بالإضافة إلى أن سعر الكتكوت يتحدد في ضوء العرض والطلب والحجز المسبق.

يشار إلى أن حياة الكتاكيت تتأثر بفصل الصيف بشكل كبير، وهو ما يتسبب في التذبذب في أسعارها، بسبب درجات الحرارة المرتفعة والتي تؤدي إلى موتها، إذا لم يجرى التعامل معها بشكل صحيح.

وينقسم إنتاج الكتاكيت في السوق المصرى إلى قسمين: الشركات والقطعان، حيث يستحوذ الأول على 70% من الإنتاج، بينما الأخير على 30%.