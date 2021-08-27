500 مصاب بكورونا كل ساعة يدخلون المستشفى في الولايات المتحدة

تجاوز عدد مرضى كورونا في مستشفيات أمريكا 100 ألف أمس محققا أعلى مستوى منذ 8 أشهر، وفق ما كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا مع انتشار سلالة دلتا كورونا في الولايات المتحدة.

وتبقى أمريكا أكثر دولة وقعت فيها إصابات بفيروس كورونا وكذلك وفيات، في وقت يتحدث الرئيس الأمريكي جو بادين، عن أن بلاده تسيطر على الفيروس وبإمكانها السيطرة أكثر.

زيادة عدد مصابي كورونا في المستشفيات إلى الضعف آخر شهر

وزاد عدد دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف خلال شهر يوليو، فيما تم إدخال 500 مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات كل ساعة خلال آخر 7 أيام.

وشهد السادس من يناير ذروة فيروس كورونا بالمستشفيات في الولايات المتحدة حيث كان هناك 132051 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز.

سلالة دلتا كورونا تزيد أعداد مرضى الفيروس في الولايات المتحدة

أما في 28 يونيو شهدت الولايات المتحدة أقل معدل وصول إلى المستشفيات لمصابين بفيروس كورونا، وذلك بسبب التوسع في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومع انتشار سلالة دلتا كورونا في العالم والتي باتت الأكثر سيطرة على الإصابات خلال الفترة الماضية، ارتفع أعداد مرضى كورونا في المستشفيات الأمريكية بشكل مفاجئ خلال شهر يوليو.

بدوره قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن البلاد يمكن أن تسيطر على كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل إذا زادت التطعيمات.

واشنطن تراهن على تلقي اللقاحات

وتراهن الولايات المتحدة على برنامج التطعيمات للمواطنين، ولجأت بعض الولايات إلى إجراءات معينة لدفع المواطنين إلى تلقي اللقاح.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال الجدل يتواصل بشأن منشأ كورونا، حيث طلبت الصين أمس وبشكل رسمي للمرة الأولى من منظمة الصحة العالمية فحص مختبرات أمريكية يحتمل أن تكون سببا في ظهور الفيروس.