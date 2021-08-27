ضبط 40 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط تعاقد خلال 96 ساعة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، من ضبط 40 ألفًا و435 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، خلال 96 ساعة على مستوى الجمهورية، منها 12 ألفًا و424 قضية في اليوم الأول، و3 آلاف و426 قضية في اليوم الثاني، و12 ألفًا و161 قضية في اليوم الثالث، و12 ألفا و886 قضية في اليوم الرابع، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضوابط تحرير محاضر سرقة التيار

حالات رفع العداد عن المشترك وفصل التيار

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الحالات التي يحق لشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات رفع العداد عن المشترك، وفصل التيار عنه وهي كالتالي:

أولا: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

- في حالة إمداد المستهلك للغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

استخدام انشطة أخرى غیر محددة بمعرفة المشترك في عقد توريد الكهرباء

- في حالة توصيل المستهلك الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا، أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

إحداث خلل عمدي بالعداد

- في حالة أحدث المستهلك خللا عمديا بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة حصول المستهلك على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

فض أو إتلاف الأختام على العدادات

- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

زیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون تصریح

- في حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء (مادة 9 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).