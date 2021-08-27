عشان متتعرضش للمساءلة.. حالات يجب إبلاغ شركة الكهرباء بها

في كثير من الأحيان يضطر المواطنون إلى إجراء الكثير من التغييرات المرتبطة بعداد الكهرباء، والتي قد تعرض أصحاب المنازل والعقارات للمسائلة القانونية عند إجراءها دون إبلاغ شركة الكهرباء التابع لها العقار والوحدة السكنية، ويكون ذلك دون علم منهم بضرورة إبلاغ شركة الكهرباء.

وحرصا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مصلحة المواطن، وحتى يتجنب التعرض للمسائلة القانونية، ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الحالات التي يجب إبلاغ شركة الكهرباء عنها، تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية، وفق الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع «فيس بوك»، كالتالي:

الحالات التي يجب إبلاغ شركة الكهرباء بها

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عدد من الحالات التي يجب إبلاغ شركة الكهرباء بها في حالة حدوثها، وذلك تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية، والتي جاءت كالتالي:

1- في حالة حدوث عطل أو ماس كهربائي في العداد الخاص بالوحدة السكنية أو العقار.

2- في حالة زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- فى حالة تغيير نوع نشاط العداد الخاص بالوحدة السكنية من منزلى إلى تجارى أو العكس.

4 - عند اكتشاف صاحب العداد وجود سرقة تيار كهربائي من أحد الجيران.

5- في حالة القيام بهدم العقار الموجود به عداد الكهرباء.

6- في حالة وجود ضعف أو تذبذب بالتيار الكهربائي.

وعند حدوث تلك الاشياء السالف ذكرها، يجب أن يقوم المواطن بإبلاغ شركة الكهرباء التابع لها، تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية، كما يجب إبلاغ الشركة من خلال عدة طرق، وهي:

- يمكن لصاحب العقار أن يقوم بالاتصال على الخط الساخن رقم 121.

- كما يمكن تقديم الشكاوى على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- كما يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه لشركة الكهرباء التابع لها المواطن.