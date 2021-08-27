ورشة عمل بـ«الصحفيين» عن مهارات الكتابة الرقمية وكشف المحتوى المفبرك

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين برئاسة حماد الرمحي، عضو مجلس النقابة، تنظيم ورشة عمل بعنوان «مهارات كتابة المحتوى الرقمي للصحفيين»، وأوضحت اللجنة في بيان، أن الكاتب الصحفي خالد البرماوي، المدرب المتخصص في الإعلام الرقمي، من يقدم التدريب.

مهارات كتابة المحتوى الرقمي

وأشارت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين في بيانها إلى أن الدورة تشمل 6 موضوعات هي:

1- أنواع المحتوى الصحفي الرقمي.

2- البحث المتقدم على الويب والشبكات الاجتماعية.

3- مهارات كتابة المحتوى الرقمي للصحفيين.

4- التحقق وكشف المحتوى المفبرك.

5- المحتوى الصحفي صديق محركات البحث.

6- الحقوق الرقمية وحقوق المشاع الإبداعي.

تفاصيل ورشة العمل

وبخصوص تفاصيل ورشة العمل، أوضحت نقابة الصحفيين أن مدة الورشة ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا، كما أوضحت النقابة، أن الرسوم المستحقة للورشة 100 جنيه، والتسجيل باسبقية الحجز، ومن المقرر أن يحصل الزميل على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين، كما تم تخصيص رقم تليفون للاستعلام والتسجيل.

وقال حماد الرمحي، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، في تصريح لـ«الوطن» أنه من المحتمل أن يكتمل العدد المطلوب خلال غدا السبت أو بعد غد الأحد، موضحا أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات ورشة العمل أول سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم سلسلة من الدورات المدعمة لأبناء الصحفيين في اللغات «الإنجليزية» و«الفرنسية» و«الألمانية»، وبمشاركة نخبة من الخبراء المصريين وخبراء الجامعة الأمريكية، حيث تعقد مقابلات تحديد المستوى يوم الخميس الموافق 2/9/2021 بمقر النقابة بالدور السابع الساعة 11 صباحاً، وأنَّ الرسوم المستحقة للدورة 500 جنيه.

لقاح كورونا

من جانبها أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبد المجيد عن تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا أو التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.