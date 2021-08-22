بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا بنقابة الصحفيين.. تعرف على الشروط

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، «اتساقًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واستكمالا لجهود النقابة في استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم، بحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم.

لقاح كورونا

وفيما يتعلق بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا قالت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة أيمن عبد المجيد، وكيل النقابة، في بيانها، إن ذلك يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.

شروط الحصول على لقاح كورنا

وفيما يتعلق بشروط الحصول على لقاح كورونا للصحفيين فقد ذكرت النقابة أنه يتعين على الراغبين في الحصول على المصل من الزملاء وأسرهم الآتي:

1- من لم يسبق لهم التسجيل، إرسال صورة بطاقة الرقم القومي، إلى رقمي الواتس المدرجين بهذا الإعلان، حتى يتسنى للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية إعداد الكشوف، لاستكمال الإجراءات.

2- تشمل الخدمة كل الزملاء بمختلف المحافظات.

3 - من سبق لهم التسجيل إخطارنا بصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم التسجيل والمنطقة الصحية.

4 - سكان محافظة القاهرة ترسل بياناتهم على رقم الواتس: 01023187290 أ. منى جمال

5 - سكان كل المحافظات باستثناء القاهرة، ترسل على رقم الواتس: 01015046423 أ. محمد مصطفى.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة الإفادة بالتسجيل السابق ورقمه لمن سبق له التسجيل علما بأنه سيتم إخطار الزملاء بأي تفاصيل جديدة فور ورودها إلى نقابة الصحفيين.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت في وقت سابق عدم السماح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي بالعمل دون تطعيم لقاح كورونا، وأنه سيتم توفير لقاح سينوفاك بجميع وحدات التطعيم على مستوى الجمهورية بدءا من غدا الإثنين 23 أغسطس الجاري.