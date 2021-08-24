سلسلة دورات في الإنجليزية والفرنسية الألمانية لأبناء «الصحفيين»

أعلن حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطوير المنهة والتدريب، عن تنظيم سلسلة دورات في اللغات «الإنجليزية» و«الفرنسية» و«الألمانية» لأبناء الصحفيين بداية من 1/9/2021.

الجامعة الأمريكية

وقال «الرمحي» في بيان أصدرته اللجنة منذ قليل، إنَّ لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ستبدأ سلسلة من الدورات المتميزة والمدعمة لأبناء الصحفيين في اللغات «الإنجليزية» و«الفرنسية» و«الألمانية»، وبمشاركة نخبة من الخبراء المصريين وخبراء الجامعة الأمريكية.

وتابع: «اليوم نعلن انطلاق الدورة الأولى في اللغة الإنجليزية بمشاركة نخبة من الخبراء بالجامعة الأمريكية، ومدة الدورة 26 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 4/9/2021 وحتى30/10/2021 من الساعة 10.00 صباحا : 12.30 ظهرا».

تحديد المستوى

وأشار إلى أنَّه تعقد مقابلات تحديد المستوى يوم الخميس الموافق 2/9/2021 بمقر النقابة بالدور السابع الساعة 11 صباحاً، موضحًا أنَّ الرسوم المستحقة للدورة 500 جنيه، شاملة رسوم تحديد المستوى، والمقررات الدراسية، والحجز بأسبقية الدفع، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين، مختتما بقوله: للاستعلام والتسجيل: محمد شوقي تليفون: 01024001177.

لقاح كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.

ووفقًا لما أعلنته النقابة يتعين على الراغبين في الحصول على المصل من الزملاء وأسرهم الآتي:

1- من لم يسبق لهم التسجيل، إرسال صورة بطاقة الرقم القومي، إلى رقمي الواتس المدرجين بهذا الإعلان، حتى يتسنى للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية إعداد الكشوف، لاستكمال الإجراءات.

2- تشمل الخدمة كل الزملاء بمختلف المحافظات.

3 - من سبق لهم التسجيل إخطارنا بصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم التسجيل والمنطقة الصحية.

4 - سكان محافظة القاهرة ترسل بياناتهم على رقم واتس آب: 01023187290 منى جمال.

5 - سكان كل المحافظات باستثناء القاهرة، ترسل على رقم واتس آب: 01015046423 محمد مصطفى.