أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، عن توفير 12 مركزا لتطعيم العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية في كفر الشيخ، بلقاح فيروس كورونا، حيث بدأ التطعيم خلال هذا الاسبوع بالهيئات المختلفة من خلال فرق التطعيم المتنقلة بالإضافة إلى المراكز الثابتة.

فرق متحركة لتطعيم العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية في كفر الشيخ

وقالت «سوسن»، إن التطعيم بدأ بكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، مرورا بنادي القضاة بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، ووصولاً لمديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب و الصرف الصحي

وأضافت سلام في تصريح صحفي، أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا وصل لـ206آلاف و865 مواطنا حتى الان بينهم 11ألفا و54 مواطنا تلقوا لقاح« جونسون آند جونسون»، بينما تلقى 95 ألفا و977 مواطنا لقاح«استرازينكا»، فيما تلقى 57 ألف و867 مواطنا لقاح« سينوفارم»، بينما تلقى 41 ألفا و767 مواطنا لقاح سينوفاك.

مراكز تلقي لقاح كورونا للعاملين والمواطنين في كفر الشيخ

وتنشر« الوطن»، أسماء مراكز تلقي لقاح كورونا للعاملين والمواطنين في كفر الشيخ، وهي مستشفيات« مطوبس ، فوه المركزيين، دسوق العام، مستشفىي قلين و سيدى سالم المركزيين، المركز الطبي بكفرالشيخ، مستشفى سيدى غازى المركزى، المركز الطبي ببيلا، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ، المركز الطبى بالحامول، مستشفى العبور بكفرالشيخ».

أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين في كفر الشيخ

بينما خصصت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ،أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين في كفر الشيخ ، وهي مكتب صحة سيدى طلحة بكفرالشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدى سالم، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلي الفريق المتحرك بمركز شباب كفرالشيخ بجوار الجمعية الشرعية .