مراكز تطعيم كورونا للمسافرين بكفر الشيخ.. المواعيد والتسجيل

بدأت محافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، في تطعيم الراغبين في السفر للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد «جونسون آند جونسون»، وذلك من خلال 6 مكاتب أساسية اعتمدتها وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى 10 مراكز تستقبل المواطنين بشكل يومي لتلقي جرعات لقاح كورونا، سواء «سينوفارم» أو «أسترازنيكا»، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لكن يبحث الكثيرون عن مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ.

وتقدم« الوطن»، مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ، ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

6 مراكز تطعيم كورونا في كفر الشيخ للمسافرين

واعتمدت وزارة الصحة والسكان 6 مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ، بدات عملها اليوم وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة حيث شهدت توافدا كثيرا ما اضطر اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، للعمل على زيادة المراكز كي تستوعب أعداد الراغبين في تلقي لقاح كورونا جونسون أند جونسون، حيث جرى اعتماد 6 مراكز وهي« عيادة سيدى طلحة بمدينة كفر الشيخ ، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، ومكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة قلين، ومكتب صحة فوه، ومكتب صحة سيدي سالم».

10 مراكز تطعيم كورونا في كفر الشيخ للمواطنين

واعتمدت وزارة الصحة والسكان 10 مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ للمواطنين منذ بدء توزيع اللقاحات قبل اشهر تيسيرا على المواطنين، حيث جرى اعتماد مراكز تطعيم« مستشفى قلين المركزي، كأول مستشفى استقبل المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، المركز الطبي بكفر الشيخ، المركز الطبي بالحامول، مستشفى سيدي غازي المركزي، مستشفيين البرلس وفوه المركزيين، والمركز الطبي في بيلا، مستشفيين سيدي سالم والرياض المركزيين، مستشفى دسوق العام.

كيفية التسجيل في مراكز تطعيم كورونا في كفر الشيخ

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل في مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ، لتلقي اللقاح، حيث يمكن للمواطن الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة من هنــــــــا، و الضغط على زر التسجيل للقاح كورونا، والالتزام بإعداد النموذج المخصص لذلك وهو تسجيل البيانات وهي الاسم الرباعي وإدخال الرقم القومي للبطاقة، واتباع باقي التعليمات بالنموذج حتى وصول رسالة بميعاد تلقي لقاح كورونا ورقم الطلب .

مواعيد العمل بمراكز تطعيم كورونا في كفر الشيخ

كما اعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، مواعيد العمل بمراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ، سواء الخاصة بالمسافرين أو المواطنين حيث تستقبل المراكز المواطنين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء كل يوم ، مشددة على ضرورة ارتداء المواطن الكمامات الطبية قبل الدخول للمراكز.