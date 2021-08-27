«دجال حلوان» يحاول التنصل من قتل سيدة خلال جلسة علاج: ماتت موتة ربنا

«ماتت موتة ربنا سبتها نايمة بعد الجلسة الأخيرة»، بتلك الكلمات حاول دجال حلوان تبرير جريمة قتله سيدة في حلوان خلال جلسة علاج روحاني، بزعم استخراج الجن من جسدها، وقررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها، أمس الأول، داخل منزل أسرتها في حلوان، وتبين أن المتهم كان يعتدي بالضرب على المجني عليها بخرطوم مرات متعددة زاعمًا أنها تعاني من مس شيطاني سفلي، وهو أشد أنواع المس الشيطاني، بحسب رواية المتهم، وظل يتردد على السيدة بقصد علاجها بعدة جلسات وقتلها في الجلسة الثالثة.

دجال حلوان يتنصل من الجريمة

وفي تحقيقات النيابة التي استمرت قرابة 4 ساعات متصلة مع دجال حلوان، حاول المتهم التنصل من جريمته، مدعيا أن السيدة «ليلى» توفيت بشكل طبيعي، وأنه تركها نائمة بعد جلسة العلاج، وبمحاصرته بأدلة الاتهام وأقوال الزوج، أقر أنه كان يضربها بخرطوم بقصد إخراج الجن، وأن الضرب كان على ذراعيها وقدميها وتلك المواضع من الجسد الضرب عليها بخرطوم لا يؤدي إلى الوفاة.

ضحية دجال حلوان

وأفادت تحقيقات النيابة أن زوج المجني عليها استدعى «دجال حلوان» لعلاج زوجته، بعد أن يأس من الأطباء، وذهب مرات كثيرة لعدة تخصصات، حيث كانت زوجته تعاني من أمراض نفسية واكتئاب، وعندما سمع من جيرانه وأقاربه بضرورة عرضها على معالج روحاني ظل يبحث حتى تواصل مع شاب أربعيني أخبره بأنه يعمل في العلاج بالقرآن منذ سنوات طويلة وعالج عشرات الحالات.

جلسة ضرب وتعذيب

وأفادت تحريات المباحث، أن دجال حلوان اعتدى بالضرب والتعذيب على المجني عليها حتى ماتت على سرير غرفتها داخل منزل الزوجية في حلوان، ونجح في الهروب من المنزل مدعيًا أنها نائمة بسبب تعرضها للإجهاد، وبعدها اكتشف زوجها وفاتها، فأبلغ الشرطة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة.