الأمن يلاحق تجار المخدرات والنقد الأجنبي.. ويضبط «دجال القاهرة»

ملاحقات أمنية، وحملات عدة شنتها وزارة الداخلية، اليوم، لضبط تجار المخدرات وتجار النقد الأجنبي، وأصحاب المصانع غير المرخصة، كما تمكنت قوات الأمن من ضبط أطنان ملح طعام ومخللات فاسدة، إلى جانب إلقاء القبض على أحد الدجالين الذي نصب على سيدة في محافظة القاهرة.

وضبطت وزارة الداخلية بمحيط مديرية أمن سوهاج (سلاح ناري - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس– كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي– 3 هواتف محمول- سلاح أبيض- ميزان حساس) بحوزة (شخصين لهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أخميم، وبمديرية أمن الدقهلية، تمّ ضبط (6 طرب لمخدر الحشيش– مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم ثان شرطة المنصورة.

وبمحيط مديرية أمن القليوبية، جرى ضبط (كمية من مخدري الهيروين والحشيش- مبلغ مالي – دراجة نارية- هاتفي محمول) بحوزة (شخصين لهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرتي قسم شرطة الخصوص- مركز الخانكة، وفي مديرية أمن البحيرة ضبطت (كمية من مخدر الهيروين- ميزان- قطعتى سلاح أبيض- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وببؤرة السحر والجمال جرى ضبط (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

ضبط مصنع ملح غير مرخص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (50 طن ملح صخري والمخصص للاستخدام الصناعي فقط ومحظور لستخدامه للأغراض الغذائية، و18٫105 طن ملح طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية) بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع دون ترخيص لتعبئة ملح الطعام كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية).

ضبط مصنع مخللات غير مرخص بالإسكندرية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (6٫500 طن مخللات داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات - 2٫500 طن ملح داخل أجولة مجهولة المصدر) بحوزة المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المخللات.

«الداخلية» تواصل تسهيل إجراءات الخدمات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط صاحب ومدير شركة له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبيخارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السودا ، متخذاً من الشركة محل عمله الكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مركزاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته (عملات أجنبية ومحلية – 2 هاتف محمول)، وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامي,

ضبط اثنين يتاجران في النقد الأجنبي

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلاً من شخصين أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، مقيمان بمحافظة المنياـ بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل في تجميع الذي يعمل بالخارج مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد، حيث يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم (الثانى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى (20 مليون جنيه مصرى).

ضبط «دجال» يحمل جنسية أجنبية نصب على سيدة بالقاهرة: «فلوسك هتزيد»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص) ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة ، فقامت بتسليمه مبلغ مالي لمضاعفته، وتنفيذاً للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفرداً، إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وستيلاءه على المبلغ المالى المشار إليه ، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتمّ بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه، كما أضاف أن باقي المبلغ المالي المستولى عليه أرسله إلى عائلته خارج البلاد، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب عليها.