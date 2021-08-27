القابضة للمياه: حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين بالتعامل مع الشبكات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم شركة مياه الشرب بالشرقية، ندوة توعوية بمقر رئاسة مجلس مدينة مشتول السوق، وحملات طرق أبواب بشوارع منطقة عمر بن الخطاب التابعة له، لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على قطرة الماء، والتعامل الصحيح مع شبكات المياه والصرف الصحى.

وأشارت «القابضة» في بيان، إلى أن الحملات تأتي في إطار خطة التوعية الموضوعة من الشركة القابضة، لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع.

أهمية القطع الموفرة للمياه المساهمة في ترشيد الاستهلاك

وأوضح المهندس عبد العزيز عبد الشافي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية تلك الحملات فى نشر الوعي والوصول لكل فئات المجتمع، لافتا إلى أن الندوة قامت على محاور أهمها «توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها، وأهمية القطع الموفرة للمياه التي تساهم في ترشيد الاستهلاك وبالتالي تقليل قيمة الفاتورة، وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية».

التعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بالخط الساخن

وشملت، كيفية التعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحى، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الإتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتظلمات.

آليات التعامل لتقديم الشكاوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

وأتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عددًا من الآليات، لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

وسائل التواصل مع المقر الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

وتستعرض «الوطن» أرقام التليفونات «وإيميلات» وعناوين وفاكسات لجميع الفرع الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ليتمكن المواطن من تقديم الشكوى بيسر وسهولة على النحو التالي:

الفرع الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

العنوان: 29 ش سعد زغلول- الزقازيق- خلف مديرية الإسكان- محافظة الشرقية

رقم شكاوى الفواتير واتس آب: 01272274227 - 01272273227

التليفون:0552302532-0552363792

الفاكس:0552363792

رقم خدمة العملاء:125

رقم متابعة شكاوى خدمة العملاء:01205502060

رقم متابعة الشكاوى: 01205502098-01205502086

البريد الالكترونى:rel@shapwasco.com.eg

http://www.shapwasco.com.eg