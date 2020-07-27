ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر.. إجراءات "الإسكان" لتوفير المياه

عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، عدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة، لطرح سبل توفير المياه وتقديم خدمة بجودة عالية، حيث تضمنت الإجراءات ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر، وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للصرف، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

ونوضح خلال السطور التالية أهم تلك المقترحات وفقا لبيانات رسمية.

وقال "الجزار"، إن هناك تنسيقا للجهود بين الجهات المختلفة فى الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك من أجل مواكبة التوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة.

وأشار إلى أنه تم أيضاً استعراض خطة التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وكذا التوسع فى المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.

وشدد وزيرا الإسكان والرى، خلال اجتماعهما، على ضرورة التوسع فى استخدام قطع المياه الموفرة، سواءً فى المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها، من أجل منع الإسراف فى استخدام المياه، وهو ما يحقق أيضاً توفيراً للمواطنين فى تكلفة الاستهلاك الشهرى للمياه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، سواءً فى غسيل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه، التى تتكلف الدولة أموالاً طائلة فى توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل التى يتم إنشاءها بمليارات الجنيهات، بجانب مصاريف التشغيل والصيانة.

واتفق وزيرا الإسكان والموارد المائية، على تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الوزارتين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المياه، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، كما اتفقا على عقد اجتماعات دورية لمناقشة جميع ملفات العمل المشتركة.