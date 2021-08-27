مكافأة مدير شركة آبل 5 ملايين دولار لالتزامه بتحقيق شرط قبل 10 سنوات

حصل المدير التنفيذي لشركة آبل للتكنولوجيا، المُصنعة لهواتف «آيفون» الشهيرة، على مكافأة نهاية خدمة تجاوزت 5 ملايين دولار، بعد قضاء نحو 10 أعوام على رأس الشركة العالمية.

المكافأة بند من بنود تعاقد تيم كوك مع آبل

مكافأة «تيم كوك»، من شركة آبل، كانت بنداً من بنود الاتفاق الذي وقعه مع الشركة العالمية قبل نحو 10 سنوات، لدى ترؤسه الشركة، خلفاً للمدير التنفيذي السابق الراحل ستيف جوبز، ونص اتفاقه مع الشركة آنذاك على أن المكافأة بهذه القيمة تصرف وفق ارتفاع الأسهم الخاصة بشركة آبل أمام الشركات المنافسة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كشفت أن المدير التنفيذي لـ«آبل» باع أغلب الأسهم بأكثر من 750 مليون دولار، وهو ما عزز من موقفه في الحصول على المكافأة، وحينها قررت الشركة استحقاقه لهذا المبلغ، بعد ارتفاع أسهمها بنسبة 191% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

1200% نمواً في أسهم الشركة خلال رئاسة تيم كوك

وتحركت أسهم أبل بارتفاع قدره 1200% منذ تولي تيم كوك رئاسة الشركة العالمية، وأصبحت بعد سنواته الـ10 منتجة للأيفون والأيباد والماكبوك بقيمة 2.5 تريليون دولار في مختلف أسواق العالم.

الهيئة الأمريكية، كشفت عن أن تيم كوك تبرع العام الماضي بمبلغ 10 ملايين دولار من أسهم الشركة لجميعات خيرية، وقد أوصى بمنح ثروته كاملة لهذه الجمعيات بعد وفاته في وصية مكتوبة عام 2015، وهو معروف بتبرعه بالأموال لصالح هذه الجمعيات.

ويقدر مؤشر بلومبرج، ثروة المدير التنفيذي لشركة آبل بـ1.5 مليار دولار، وقد سبق له أن تحدث في عدة مناسبات أن أمراض الإيدز وتغير المناخ وعدم المساواة حول العامل تقلقه كثيراً، لذلك هو يتبرع بالأموال في سبيل تحسين الأمور.

وأطلق مؤسس ميكروسوفت، بيل غيتس، والمستثمر، وارن بافيت، مبادرة التبرع، التي تم دعوة المليارديرات فيها إلى التبرع بنصف ثرواتهم على الأقل، وقد انضم تيم كوك لهؤلاء بوصيته بالتبرع بأمواله.