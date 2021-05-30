مستشفى كفر الزيات العام تعلن تعافي 11 حالة كورونا بالغربية

أعلنت مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية والمخصص عزل صحي كامل لحالات كورونا، شفاء 11 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخروجهم من المستشفى اليوم.

وقال الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام، إنه تم السماح بخروج 11 حالة من مصابين فيروس كورونا، اليوم، من المستشفى، وذلك بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.

وأعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الصحة بمحافظة الغربية، في وقت سابق، تعافي وخروج 104 حالات من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد وكيل الصحة، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، من أجل تسخير جميع الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا.