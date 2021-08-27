غرفة السياحة: تجهيز كشوف العاملين لصرف الدفعتين 8و9 من«إعانات الحكومة»

طالب أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، الشركات السياحية بتجهيز الكشوف الخاصة بالعاملين لديها تمهيدا لصرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من الإعانة الاستثنائية التى أقرتها الدولة للعاملين بالقطاع السياحى والتى يتم صرفها من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة .

نموذج الصرف على أوراق الشركة

وأوضح عمارة خلال الكتاب الدورى الذى أرسله إلى عموم الشركات السياحية، أنه يجب على كافة الشركات السياحية صياغة طلب الصرف وفقا لنموذج الطلب على ورق المنشأة على أن يتم ختمه بخاتم المنشأة، مشددا على ضرورة سداد أي مديونيات قديمة عليها تمهيدا لصرف الدفعتين خلال الأسابيع المقبلة.

توجيه الطلب لرئيس مجلس إدارة الغرف السياحية

وأشار إلى أن النموذج الخاص بطلب صرف الإعانة سيتم توجيهه إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لافتا إلى أنه يتم ذكر اسم الشركة طبقا لما هو مسجل بالتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الرقم التأمينى للمشركة، لافتا إلى ضرورة تحديد جهة الصرف للعاملين سواء عن طريق البنك أو الهيئة القومية للبريد، على أن يرفق بيان إكسيل بأسماء العاملين وصور بطاقة الرقم القومي الخاص بهم.

قيمة الإعانة الاستثنائية

ومن جهته، قال وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الدولة فى إطار جهودها لتخفيف الأثار السلبية لجائحة كورونا قررت صرف إعانات استثنائية للعاملين بالقطاع السياحى لمواجهة الظروف الاقتصادية التى يمر بها العاملين بالقطاع السياحى جراء حالة الركود السياحى التى يمر بها القطاع منذ فبراير من العام الماضى.

وأكد عاصم فى تصريح لـ«الوطن»، أن العاملين بكافة المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والمحال السياحية ومراكز الغوص صرفوا 7 إعانات خلال الشهور الماضية، موضحا أن قيمة الإعانة تٌصرف وفقا لراتب العاملين خلال شهر ديسمبر 2019، وأن الحد الأدنى لقيمة الإعانة 600 جنيه والأقصى 1575 جنيه.