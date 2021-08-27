ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار كابول فى أفغانستان إلى 110 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مطار كابول في أفغانستان الذى وقع، أمس، إلى 110 قتلى، بحسب ما نقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن مصادر في وزارة الصحة الأفغانية، حيث جاء الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي أو ما يسمى بـ«داعش خراسان»، بعد تحذيرات بريطانية وأمريكية من أن التنظيم يخطط لعمليات في محيط المطار تزامنا مع عمليات الإجلاء التي تجري منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بادين، حذر من أن تنظيم داعش سيواصل مخططاته لاستهداف القوات الأمريكية والقوات الحليفة لها في أفغانستان كلما طالت الأيام التي تتم فيها عمليات الإجلاء، فيما تتوقع بريطانيا هجمات لتنظيم داعش في أفغاستان.

1338 إصابة على الأقل في هجوم مطار كابول

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن مصادرها في وزارة الصحة الأفغانية فإن 1338 شخصا على الأقل أصيبوا في هجوم مطار كابول، وبين الضحايا أطفال وعشرات المدنيين وأيضا 13 عسكريا أمريكيا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بسقوط 13 عسكريا أمريكيا فى الهجوم كأكبر حصيلة ضحايا يومية للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ عام 2011.

ألمانيا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء ومغادرة عسكرييها بسلام

وفي السياق، أعلنت ألمانيا مغادرة جميع عسكرييها أفغانستان لتنتهي بذلك عمليات الإجلاء الألمانية من مطار كابول، وذلك بعد أيام من تصدي القوات الألمانية والأمريكية لهجوم شنه مجهولون على مطار كابول.

وعبر حسابها على تويتر أعربت أنيجريت كرامب كارنباور، وزيرة الدفاع الألمانية عن امتنانها وشكرها للعسكريين الألمان الذين شاركوا في إنجاز عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أن جميع العسكريين الألمانيين عادوا بسلام من أفغانستان، في إطار عمليات الإجلاء التي بدأت مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول دون أدنى مقاومة لتعود الحركة إلى حكم أفغانستان بعد 20 عاما من القتال والحرب وسط قلق وترقب دولي.