ملامح تعيينات رؤساء شركات المياه والصرف الجدد.. تمكين الكفاءات

أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من تقييم أداء المناصب القيادية بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للقابضة بالمحافظات، تمهيدا لإجراء حركة التغييرات والتعيينات الموسعة والمرتقبة بالشركات خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أن الهدف من عمليات التقييم المستمرة للقيادات هو الارتقاء بمستوى أداء الشركات وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على أعلى مستوى، وتحقيق خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتجديد الدماء فى المناصب القيادية، واكتساب المزيد من الخبرات وتمكين الكفاءات من تولى المناصب العليا.

آليات تنفيذ حركة تغييرات وتعيينات قيادات شركات مياه الشرب والصرف الصحي

وكشف المصدر لـ«الوطن»، أن تعيين رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للقابضة سيكون لمدة عام قابل للتجديد لمدة أقصاها 3 سنوات لنفس الشركة مع إجراء حركة تنقلات شاملة لجميع رؤساء الشركات التابعة بشكل دورى، لافتا إلى أنه سيتم تعيين نائبين لكل رئيس شركة، مع تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما، مع مراعاة تطبيق الضوابط الخاصة بتعيين رؤساء مجالس إدارات غير تنفيذيين، وتعيين أعضاء منتدبين تنفيذيين بالشركات، على أن يكونوا من القيادات المتميزة تحت سن الـ60.

أسباب حركة تغييرات رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي

قال المصدر إن من أسباب حركة تغييرات رؤساء الشركات، هي شكاوى المشتركين المتكررة من إغلاق كبار المسؤولين ببعض الشركات مكاتبهم على أنفسهم، وعدم التفاعل مع الشكاوى وتركها لصغار الموظفين للتعامل معها دون البت فيها، خاصة المتعلقة بالانقطاعات المستمرة وكسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو الاستعلام عن قيمة الفواتير والأخطاء المتكررة بها، بجانب العجز الصارخ في نسب التحصيل.

حل مشكلة انقطاع وضعف المياه في بعض المناطق الواقعة في نطاق عمل الشركات

وكشف المصدر أن حركة التغييرات والتعيينات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ستشمل عددا من الشركات بمحافظات الدلتا والصعيد، خاصة بعد تكرار شكاوي الأهالي، وعجز الشركات عن حل مشكلة انقطاع وضعف المياه في بعض المناطق الواقعة في نطاق عملها، والتي بدأت الأزمة تظهر تدريجياً في البعض منها قبل 3 سنوات، وأخذت تتفاقم مع مرور الوقت، حتى أن هناك مناطق تنقطع عنها مياه الشرب طوال ساعات النهار وتعود في منتصف الليل لوقت قصير، لدرجة أن المياه في بعض المناطق أصبحت لا تصل إلى الطابق الأول خاصةً خلال أشهر الصيف.

توفير كوب ماء نظيف للمواطنين في كل الشركات التابعة بالمحافظات

وأكد المصدر، أن حل مشاكل المياه في المناطق الساخنة هو إحدى خطط الوزارة والشركة القابضة العاجلة لتوفير كوب ماء نظيف للمواطنين في كل الشركات التابعة بالمحافظات، تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.