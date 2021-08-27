مستشار المفتي: نعمل لضبط الخطاب الإفتائي وتجديده بما يتماشى مع الواقع

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتاء تعمل منذ سنوات على إعداد جيل جديد من المفتيين يكونوا على قدر كبير من التأهيل والفهم للنصوص الشرعية والقدرة على إنزالها على الواقع.

ضبط الخطاب الإفتائى وتجديدة بما يتماشى مع الواقع

وأشار نجم، فى بيان، إلى ضرورة ضبط الخطاب الإفتائي وتجديدة بما يتماشى مع الواقع المعاصر وذلك عبر التأهيل والتدريب وربط العلوم الشرعية بالعلوم الحديثة، موضحا أن دار الإفتاء حملت أمانة تجديد الخطاب الديني والإفتائي وضبط بوصلته منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني من خلال مشروعات ومبادارت تم تنفيذها وكان لها أثر محلي ودولي.

قضية الوعي

وقال مستشار المفتي أيضا إن دار الإفتاء لم تعمل فقط على تدريب وتأهيل المفتين في مصر، ولكن أيضا خارج مصر وأنه تخرج عشرات المفتين بعضهم تولوا مناصب إفتائية رسمية في بلادهم، لافتا إلى أن الدار أنشأت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التي تعد كيانًا دوليًّا ومظلة جامعة لأكثر من 65 دولة من مختلف أرجاء العالم.

تخريج دفعتين من أئمة بريطانيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا

وفيما يتعلق بمسألة تدريب المفتيين من مختلف دول العالم أوضح نجم، أنه تم تخريج دفعتين من أئمة بريطانيا ودفعة من أئمة أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وآخرهم تخريج دفعة من أئمة روسيا في ختام فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي عقد أوائل الشهر الجاري.

وتطرق مستشار المفتي إلى أن هناك ما يقرب من 12 مليون متابع لصفحة دار الإفتاء، وهي الصفحة التي تعد أبرز وسائل الاهتمام بالشباب لاسيما في موضوع بناء الوعي المجتمعي، فضلا عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتنمية الوعي لديهم، لافتا إلى أن دار الإفتاء عقدت المجالس الإفتائية بالتعاون مع وزارة الشباب، في العديد من مراكز الشباب بجميع محافظات مصر قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ثم استغلت التحول الرقمي بعد كورونا عبر تسخير الوسائل التكنولوجية.