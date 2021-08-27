النيابة تأمر بحجز 6 أشخاص في مشاجرة بالخصوص

أمرت نيابة الخصوص، بمحافظة القليوبية، حجز 6 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بمنطقة عزبة علام بالمدينة، بسبب أولوية المرور، واحتكاك سيارة بمركبة توك توك.

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة عزبة علام دائرة القسم.

تفاصيل مشاجرة الخصوص بسبب أولوية المرور

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «بهاء.ص.ف»، 42 عاما، ميكانيكي، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس والكتف اليمنى، و«ك.ص.ف»، 25 عامًا، صاحب محل إكسسوارات، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، و«رضا.ص.ف»، 35 عامًا، عامل بناء، مصاب بجرح سطحي بمقدمة فروة الرأس، و«نادر.ب.ص»، 18 عامًا، طالب، مصاب بجرح سطحي بالكتف اليمنى.

وطرف ثان «عثمان.ب.ع»، 39 عامًا، سائق، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس والذراع اليمنى، و«محمد.ع.ب»، 15 عامًا، طالب، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وزوجة الخامس «ك.م.أ»، 37 عامًا، ربة منزل، وذلك حال سير الأول من الطرف الأول بسيارة سوزوكي، حدثت مشادة بينه وبين الخامس من الطرف الثاني حال سيره بمركبة «توك توك» نتيجة حدوث احتكاك بين السيارة والتوك توك تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى التحفظ على السيارة والتوك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه بالعبور

من جهة أخرى، قررت نيابة العبور، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بدفن سائق لقى مصرعه إثر اصطدامه سيارته «ربع نقل» بأحد الأرصفة، على الطريق الأوسطي دائرة قسم شرطة العبور بعد بوابة تحصيل الرسوم اتجاه بلبيس.

على الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة «على.ع.م»، 55 عاما، سائق، على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد الأرصفة، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاته متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.