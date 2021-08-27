من محطة سيدي جابر إلى القاهرة.. تعرف على مواعيد القطارات بالإسكندرية

محطة سيدي جابر من المحطات الرئيسية في المدينة الساحلية، تستقبل آلاف المصطافين يومياً من المحافظات المجاورة، وخاصة محافظة القاهرة والتي يصل منها أعداد كبيرة من الزائرين يومياً عن طريق القطارات، وخضعت المحطة لأعمال تطوير بإنشاء مول تجاري وأماكن الانتظار.

مواعيد قطارات الإسكندرية

وتستعرض «الوطن»، مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة ووقت القيام والوصول يومياً من القاهرة إلى الإسكندرية بداية من الصباح وحتي نهاية اليوم.

وتضم الرحلات 11 قطارا من الإسكندرية إلى القاهرة، تتحرك بداية من 5 صباحاً وصولاً إلى 10 مساءا، حيث يتم عرض جدول مواعيد انطلاق القطارات من الإسكندرية إضافة إلي مواعيد الوصول، كالآتي:

«سيدي جابر - الإسكندرية»

وفقا لمشروع تطوير السكة الحديد تشمل مشاريع سكة حديد مصر إشارات محطة سيدي جابر، ويتحكم في الحركة 69 سيمافور ضوئي و38 موتور تحويلة، و7 مزلقانات، إلى جانب تطوير إشارة سيدي جابر حيث يتم استبدال النظام الحالي وهو الكهربائي القديم الى نظام آخر إلكتروني حديث، مع العمل على زيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان خلال مشوار السكة الحديد.

وتتضمن الإشارات والاتصالات الالكترونية المقرر إنشاءها متابعة القطارات لحظة بلحظة، مع تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث في السكة الحديد إضافة إلى تحقيق الأمان للمركبات والعمل على نظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لتفادي وقوع أى كوارث أو حوادث.