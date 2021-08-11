مواعيد جميع القطارات من القاهرة إلى المنيا وبني سويف وأسيوط

تنطلق يومياً رحلات القطارات القادمة من القاهرة والمتجهة إلى محافظة المنيا، ومركزي أبوقرقاص وملوي في جنوب المحافظة، ويبحث العديد من المسافرين عن مواعيد القطارات، وعدد الرحلات بجميع أنواعها، الروسي المكيفة والمميزة والمختلطة، مميز ومكيف، والركاب والـVIP، التي تنطلق من القاهرة إلى محافظة المنيا، وأيضاً إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد، وتشمل محافظة بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويبلغ عددها 38 رحلة يومياً علي مدار الـ24 ساعة.

مواعيد جميع القطارات من القاهرة إلى محافظة المنيا

1- القطار رقم 1010، (روسي)، ينطلق من القاهرة 12:05 صباحاً، يصل بني سويف 1:47 صباحاً، المنيا 3:25 صباحاً، وملوي 4:12 صباحاً، وأسيوط 5:35 صباحاً، ونهايته أسوان.

2- القطار رقم 934 (VIP)، ينطلق من القاهرة 1:10 صباحاً، يصل بني سويف 2:59 صباحاً، المنيا 4:35، أسيوط 6:30 صباحاً، ونهايته الأقصر.

3- القطار رقم 704، (مميز)، ينطلق من المنيا 5 صباحا، يصل أبوقرقاص 5:20 صباحاً، ملوي 5:44 صباحاً، أسيوط 7:25 صباحاً، ونهايته سوهاج.

4- القطار رقم 702، (مميز)، ينطلق من بني سويف 6:55 صباحاً، ويصل المنيا 9 صباحاً، وأخره في محطة مدينة المنيا.

5- القطار رقم 974، (روسي)، ينطلق من القاهرة 5:30 صباحاً، يصل بني سويف 8:49 صباحاً، المنيا 11:5 صباحاً، أبوقرقاص 11:26 صباحاً، ملوي 12:12 ظهراً، وأسيوط 1:55 ظهراً، ونهايته الأقصر.

6- القطار رقم 1006، (روسي)، ينطلق من القاهرة 6 صباحاً، يصل بني سويف 7:48 صباحاً، المنيا 9:35 صباحاً، أسيوط 11:35 صباحاً، ونهايته سوهاج.

7- القطار رقم 978، (VIP)، ينطلق من القاهرة 6:30 صباحاً، يصل بني سويف 8:25 صباحاً، المنيا 10:40 صباحاً، ملوي 11:17 صباحاً، أسيوط 12:50 ظهراً، وهي آخر محطة له.

8- القطار رقم 980، (VIP)، ينطلق من القاهرة 8 صباحاً، يصل بني سويف 9:48 صباحاً، المنيا 11:30 صباحاً، أسيوط 1:25 ظهراً، ونهايته أسوان.

9- القطار رقم 710، (ركاب)، ينطلق من المنيا 11:40 صباحاً، يصل أبوقرقاص 12:9 ظهراً، ملوي 12:39 ظهراً، أسيوط 2:25 مساءً، وهي آخر محطة له.

10- القطار رقم 80، (روسي)، ينطلق من القاهرة 8:30 صباحاً، يصل بني سويف 10:42 صباحاً، المنيا 1:30 مساءً، أبوقرقاص 1:51 مساءً، ملوي 2:17 مساءً، أسيوط 4:05 مساءً، ونهايته أسوان.

مواعيد جميع القطارات من القاهرة إلي محافظة أسيوط

11- القطار رقم 1004، (روسي)، ينطلق من القاهرة 9:30 صباحاً، يصل بني سويف 11:17 صباحاً، المنيا 1:00 مساءً، ملوي 1:38 مساءً، أسيوط 2:45 مساءً، ونهايته أسوان.

12- القطار 2010، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 10 صباحاً، يصل المنيا 1:10 مساءً، أسيوط 2:50 مساءً، ونهايته أسوان.

13- القطار رقم 158، (روسي)، ينطلق من القاهرة 10:30 صباحاً، يصل بني سويف 12:32 مساءً، المنيا 2:35 مساءً، أبوقرقاص 2:56 مساءً، ملوي 3:10 مساءً، أسيوط 4:50 مساءً، ونهايته الأقصر.

14- القطار رقم 982، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 12 مساءً، يصل بني سويف 1:54 مساءً، المنيا 30:30 مساءً، ملوي 4:06 مساءً، أسيوط 5:25 مساءً، ونهايته أسوان.

15- القطار رقم 160، (روسي)، ينطلق من القاهرة 12:15 مساءً، يصل بني سويف 2:07 مساءً، المنيا 4:40 مساءً، أبوقرقاص 4:59 مساءً، ملوي 5:24 مساءً، أسيوط 7 مساءً، ونهايته الأقصر.

16- القطار رقم 986، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 1:00 مساءً، يصل بني سويف 2:47 مساءً، المنيا 4:30 مساءً، ملوي 5:07 مساءً، أسيوط 6:40 مساءً، ونهايته الأقصر.

17- القطار رقم 168، (مميز)، ينطلق من بني سويف 3:22 مساءً، يصل المنيا 6:35 مساءً، وهي آخر محطة له.

18- القطار رقم 186، (مختلط)، ينطلق من القاهرة 1:30 مساءً، يصل بني سويف 3:45 مساءً، المنيا 5:40 مساءً، ملوي 6:22 مساءً، أسيوط 7:25 مساءً، ونهايته سوهاج.

19- القطار رقم 970، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 2:00 مساءً، يصل بني سويف 4:00 مساءً، المنيا 5:50 مساءً، ملوي 6:28 مساءً، أسيوط 8:05 مساءً، ونهايته سوهاج.

20- القطار رقم 712، (ركاب)، ينطلق من المنيا 6:00 مساءً، يصل أبوقرقاص 6:28 مساءً، ملوي 6:57 مساءً، أسيوط 8:55 مساء، وهي آخر محطة له.

مواعيد جميع القطارات من القاهرة إلي محافظة بني سويف

21- القطار رقم 162، (روسي)، ينطلق من القاهرة 2:20 مساءً، يصل بني سويف 4:50 مساءً، المنيا 6:55 مساءً، أبوقرقاص 7:15 مساءً، ملوي 8 مساءً، أسيوط 9:35 مساءً، وهي آخر محطة له.

22- القطار رقم 164، (روسي)، ينطلق من القاهرة 3:30 مساءً، يصل بني سويف 5:32 مساءً، المنيا 7:15 مساءً، أسيوط 9:15 مساءً، ونهايته أسوان.

23- القطار رقم 990، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 4:00 مساءً، يصل بني سويف 5:55 مساءً، المنيا 7:50 مساءً، ملوي 8:26 مساءً، أسيوط 10 مساءً، ونهايته سوهاج.

24- القطار رقم 972، (روسي)، ينطلق من القاهرة 4:20 مساءً، يصل بني سويف 6:33 مساءً، المنيا 9:10 مساءً، أبوقرقاص 9:30 مساءً، ملوي 9:58 مساءً، أسيوط 11:25 مساءً، وهي آخر محطة له.

25- القطار رقم 2006، (VIP)، ينطلق من القاهرة 5:15 مساءً، يصل المنيا 8:25 مساءً، أسيوط 10:25 مساءً، ونهايته أسوان.

26- القطار رقم 2012، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 5:30 مساءً، يصل بني سويف 7:15 مساءً، المنيا، 8:45 مساءً، أسيوط 11:30 مساءً، ونهايته أسوان.

27- القطار رقم 872، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 5:45 مساءً، يصل بني سويف 7:40 مساءً، المنيا 9:35 مساءً، أبوقرقاص 9:54 مساءً، ملوي 10:18 مساءً، أسيوط 11:50 مساءً، وهي آخر محطة له.

28- القطار رقم 188، (روسي)، ينطلق من القاهرة 6:00 مساءً، يصل بني سويف 8:06 مساءً، المنيا 10:00 مساءً، ملوي 11:36 مساءً، أسيوط 12:45 صباحاً، ونهايته أسوان.

29- القطار رقم 1014، (روسي)، ينطلق من القاهرة 6:50 مساءً، يصل بني سويف 8:30 مساءً، المنيا 10:30 مساءً، ملوي 11:08 مساءً، أسيوط 12:30 صباحاً، ونهايته أسوان.

30- القطار رقم 988، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 7:00 مساءً، يصل بني سويف 8:44 مساءً، المنيا 10:20 مساءً، أسيوط 12:10 صباحاً، ونهايته أسوان.

31- القطار رقم 88، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 8:00 مساءً، يصل بني سويف، 9:56 مساءً، المنيا 11:45 مساءً، ملوي 12:24 صباحاً، أسيوط 1:50 صباحاً، ونهايته أسوان.

32- القطار رقم 1012، (روسي)، ينطلق من القاهرة 8:20 مساءً، يصل بني سويف 10:10 مساءً، المنيا 12:10 صباحاً، ملوي 1:15 صباحاً، أسيوط 2:40 صباحاً، ونهايته أسوان.

33- القطار رقم 1014، (VIP)، ينطلق من القاهرة 9:00 مساءً، يصل المنيا 12:20 صباحاً، أسيوط 2:15 صباحاً، ونهايته أسوان.

34- القطار رقم 976، (VIP)، ينطلق من القاهرة 9:30 مساءً، يصل بني سويف 11:18 مساءً، المنيا 12:55 صباحاً، أسيوط 2:45 صباحاً، ونهايته الأقصر.

35- القطار 996، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 10:00 مساءً، يصل بني سويف 11:48 مساءً، المنيا 1:20 صباحاً، أسيوط 3:10 صباحاً، ونهايته أسوان.

36- القطار رقم 90، (مميز)، ينطلق من القاهرة 10:15 مساءً، يصل بني سويف 12:8 صباحاً، المنيا 2:15 صباحاً، ملوي 2:57 صباحاً، أسيوط 4:20 صباحاً، ونهايته أسوان.

37- القطار رقم 1008، (روسي)، ينطلق من القاهرة 10:55 مساءً، يصل بني سويف 12:59 صباحاً، المنيا 2:35 صباحاً، ملوي 3:12 صباحاً، أسيوط 4:40 صباحاً، ونهايته أسوان.

38- القطار رقم 890، (مكيف)، ينطلق من القاهرة 11:30 مساءً، يصل بني سويف 1:12 صباحاً، المنيا 2:55 صباحاً، ملوي 3:33 صباحاً، أسيوط 5:05 صباحاً، ونهايته سوهاج.