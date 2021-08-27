المنشآت السياحية: آخر موعد للتسجيل بهيئة سلامة الغذاء 22 نوفمبر

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعضاءها لسرعة تسجيل منشآتها ضمن منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، وهي 22 نوفمبر 2021، وذلك تفاديا لصدور قرار بحظر المنشأة من التعامل فى المواد الغذائية.

وقال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة كانت قد نجحت من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة، لمد المهلة التى حددتها الهيئة لتقدم المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بطلبات للحصول على تراخيص لتداول الغذاء، وفقا للقرارات التنظيمية للهيئة والتى منحتها سلطة إصدار تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية، لتداول الغذاء من 22 مايو 2021 الى 22 نوفمبر 2021.

تخفيض 50% من قيمة الرسوم

وأضاف فى تصريحات للصحفيين اليوم، أن الغرفة نجحت أيضا فى الحصول على قرار من الهيئة بمنح أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية تخفيضا بلغ 50% من قيمة الرسوم التي قررتها الهيئة للمعاينة ومنح التراخيص للمنشآت والمطاعم السياحية لتداول الغذاء، وفقا لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة كاستثناء لفترة ستة أشهر، تبدأ من أول يوليو الماضي حتى نهاية 2021.

وناشد المصري المنشآت والمطاعم السياحية استثمار هذه المهلة، والتخفيض فى قيمة رسوم المعاينات، وسرعة إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، الذي يستوجب بعده البدء فى توفيق الأوضاع، وتنفيذ تعديلات فى مطابخ المنشآت والمطاعم، إلى جانب الرسوم المقررة وغيرها من إجراءات.

سرعة التواصل مع الهيئة للحصول على الترخيص

وشدد المصري على كل المنشآت والمطاعم السياحية سرعة التواصل مع الجهاز التنفيذي للهيئة، لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء، وكذلك التعاون التام مع مفتشى الهيئة أثناء الزيارات الرقابية التي تقوم بها لتلك المنشآت.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2017، منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصلاحية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء، وإنه فى هذا الإطار أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 12 لسنة 2020 المنشور بالواقع الرسمية المصريه بتاريخ 22 نوفمبر 2020، والاستدراك الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 2020، بشأن نظام حصول المنشآت السياحية والفندقية على ترخيص تداول الغذاء، الذي صدر في ضوء تنفيذ المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، وما تتضمنه القرار رقم 12 لسنة 2020، في مادته الأولى (بحظر تداول الغذاء فى المنشآت السياحية والفندقية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة)، ووضعت اشتراطات وقواعد فنية وإنشائية وهندسية لمنح هذه التراخيص.

وكانت الغرفة قد تلقت خطابا من الدكتور إيهاب مراد، القائم بأعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذى للهيئة، أكد فيه أن الهيئة تدعو المنشآت التابعة للغرفة التقدم بطلباتها للبدء فى إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء، قبل انتهاء المهلة التى منحتها الهيئة لها، ومدتها 6 أشهر، تنتهى فى 22 نوفمبر 2021، مع التأكيد أن هذه المدة لا يمكن مدها مرة أخرى.