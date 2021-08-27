«الداخلية» تشن حملات أمنية ومرورية للسيطرة على الظواهر السلبية

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية ومرورية للسيطرة على الظواهر السلبية، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات والقضايا.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية، حيث كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وشنت الإدارة عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3083 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11968 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط 166 قضية في مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (أقمشة - مستحضرات تجميل).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (4) قضايا.

في مجال الأمن العام: ضبط 40 قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 628 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 202 حكم قضائي متنوع.

في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 3 قضايا.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5370 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1955 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

181 مخالفة السير بدون تراخيص.

27 مخالفات موقف عشوائي.

5 مخالفات دراجات نارية.

42 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باستغلال شقة كائنة بالعقار سكنه لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمصنع المشار إليه، وعُثر بحوزته على (5 أكياس بداخلهم مسحوق أبيض يستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل وزنت 50 كيلو جراما – 28000 عبوة وزجاجات وعلامات تجارية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، أدوت تصنيع «جهاز تغليف ماكينة تسخين») .

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.