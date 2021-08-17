ضبط 22 تاجر مخدرات في حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية أيتام بالجيزة

استمرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة في محاربة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، حيث أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قيام بعض العناصر الإجرامية من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتي أقسام شرطة (أول وثان أكتوبر- العجوزة)، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى في ترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبط (22) عنصرا إجراميا، (13) منهم لديه معلومات جنائية، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 11 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫696 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الشادو – كمية من مخدر الآيس – 660 قرص مخدر – مبلغ مالى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.