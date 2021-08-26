الداخلية تطلق حملات أمنية لضبط «حائزي المواد المخدرة» بالمحافظات

قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى - الأمن العام»، ومديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية لمخدرى الهيروين والأستروكس، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين «لهما معلومات جنائية فى القاهرة.

وفى مديرية أمن الجيزة، تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، هاتفى محمول، بحوزة شخصين «لأحدهما معلومات جنائية».

وفى مديرية أمن الإسكندرية، ضبط كمية لمخدر الحشيش،مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، بحوزة شخصين، وفى مديرية أمن مطروح، تم ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2هاتف محمول، سلاح أبيض، وميزان حساس، بحوزة شخصين «لأحدهما معلومات جنائية».

وفى مديرية أمن البحيرة، تم ضبط 26 طربة لمخدر الحشيش،كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، وفى مديرية أمن السويس، ضبط 4300 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص.

وفى مديرية أمن الغربية، ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش، كمية لمخدرالهيروين، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، بحوزة ثلاثة أشخاص «لإثنان منهما معلومات جنائية».

وفى ميناء القاهرة الجوى، ضبط طرد بريدى بداخله 933 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر، وضبط القائم على عملية جلب الشحنة «مقيم بمحافظة الإسكندرية».

جهود ملاحقة العناصر الإجرامية ببؤرة السحر والجمال

وتم ضبط كمية من مخدر البانجو، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 280 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص ،مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، حال محاولته عبور نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس متجهاً إلى مركز ملوى بالمنيا مستقلاً إحدى السيارات «الأجرة».

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.