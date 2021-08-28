«موفاسا» و«سكار» يعودان في جزء جديد من «The Lion King»

يعود المخرج باري جينكينز، إلى «أرض العزة» لتقديم فيلم جديد مأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة الشهير «The Lion King»، وذلك لإلقاء الضوء على الشقيقين «موفاسا» و«سكار» خلال فترة طفولتهما ونشأتهما، ويدور الفيلم الجديد قبل الأحداث التي تناولها فيلم الرسوم المتحركة والنسخة الجديدة منه التي تم تقديمها في 2019.

ووقع اختيار جينكينز، على آرون بيير، الذي عمل معه مؤخرا في المسلسل التلفزيوني التاريخي «The Underground Railroad» لأداء صوت شخصية «موفاسا»، بينما اختار المخرج كلفن هاريسون جونيور، لدور «سكار»، الذي كان اسمه عند الولادة هو «تاكا»، ويعمل جيف ناثانسون، الذي كتب فيلم 2019، على كتابة سيناريو الفيلم الجديد، وذلك وفقا لما نشره موقع «فرايتي».

وجاءت الفكرة بعد النجاح الذي حققته النسخة الجديدة من التصوير الحي للفيلم الكلاسيكي، والذي وصلت إيراداته في 2019 إلى 1.6 مليار دولار، وكانت «ديزني» حريصة على العودة إلى عالم «الأسد الملك»، وحتى الآن لم يتم الكشف عن القصة التي سيتناولها الفيلم الجديد، ولكن من المتوقع أن يركز على السنوات الأولى لـ «موفاسا»، وشقيقه الأصغر «سكار».

مخرج الجزء الجديد من «The Lion King»: حلم تحقق

قال المخرج باري جينكينز، عن العمل على الجزء الجديد من الفيلم، أنه بمثابة «حلم تحقق»، حيث كان يساعد شقيقته في تربية نجليها الصغيرين خلال التسعينيات، وبالتالي نشأ مع شخصيات «الأسد الملك»، متابعا: «الحصول على فرصة للعمل مع ديزني على توسيع هذه القصة الرائعة حول الصداقة والحب والإرث، مع تعزيز عملي في تأريخ حياة وأرواح الناس في الشتات الأفريقي هو حلم تحقق».

فريق عمل فيلم «The Lion King»

لم تكشف «ديزني» بعد عن باقي أعضاء فريق التمثيل في الجزء الجديد من الفيلم، ولكن من المتوقع أن يضم فريق العمل مجموعة كبيرة من النجوم، كالذين شاركوا في الجزء السابق من «The Lion King»، الذي أخرجه جون فافرو، والذي ضم دونالد جلوفر في دور «سيمبا»، وبيونسيه في دور «نالا»، وبيلي إيشنر وسيث روجن في شخصيتي «تيمون» و«بومبا»، بالإضافة إلى جيمس إيرل جونز بدور «موفاسا».