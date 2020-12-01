عبدالرحمن أبو زهرة: 2000 دولار مكافأتي من ديزني في "الأسد الملك"

كشف الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، كواليس تسجيله الصوتي لشخصية "سكار" في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "الأسد الملك"، قائلا إنه حصل على مكافأة قدرها 2000 دولار من شركة "ديزني" نظير مشاركته هذا الفيلم.

وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنه قيل بأن دوره في الفيلم الأفضل مقارنة بالأعمال المترجمة، معقبا: "أنا معجبنيش الصوت الأصلي، وسكار دة كان شغلانة، ويا سلام على الأغنية".

وأشاد بعبدالرحمن شوقي، مترجم فيلم "الأسد الملك"، قائلا: "الله يرحمه كان عظيم، والأغنية نجاحها في الترجمة، وكانت مركبها بتركيبة"، متابعا: "كنت ساعتها بصور في مسرح في بلطيم فأنزل أسجل الفيلم وأسافر رايح جاي، والأغنية بس نزلتلها مرتين، ويقولولي حلوة أقولهم لأ أنا اللي لازم أقول".

وتابع: "عملت أغنية في فيلم (الفارس والأميرة) أخطر من أغنية سكار، لافتا إلى أن شركة "ديزني" تجري حاليا مفاوضات للتعاون معها.

أحيا الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ذكرى وفاة زوجته الأولى، بكلمة رقيقة حانية، مؤكدا ازدياد حبه لها في قلبه رغم الرحيل.

وكتب أبو زهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري، ورفيقة دربي، المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات، وحتى بعد رحيلها عن عالمنا، عام كامل لم يمر يوم فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراك هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك في يا أطيب وأحن الخلق".