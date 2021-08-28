سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 28-8-2021 في مصر

متابعة الأوراق المالية والعملات يحرص الكثير من المواطنون عليه وتحديدا سعر الدينار الكويتي، والذي سجل اليوم السبت الموافق 28 أغسطس، تبيانا في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، يستعرض موقع «الوطن»، في السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك، وذلك في إطار اهتمام الكثيرين بمتابعة أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفقا للمواقع الرسمية للبنوك، فشهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة قبل أمس الجمعة، حيث آخر تحديث مُعلن في البنوك، نحو 51.93 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في البنك المركزي، واستقر في المصرف المتحد عند 47.42 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

كما شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة وفقا لمواقعها الرسمية، تباينا ملحوظا قبل اليوم السبت، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم السبت، 51.92 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 49.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 49.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وشهد سعر الدينار الكويتي قبل اليوم السبت، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 52.01 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.