حظك اليوم برج العقرب السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

المضي في تحقيق الذات وعدم النظر للوراء يعد أحد صفات مواليد برج العقرب، الذي يتم بالطموح والتحدي والإصرار والعزيمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسؤوليات ثقيلة وعليك أن تنظم أولوياتك وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجنب المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.