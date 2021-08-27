حظك اليوم برج العقرب الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى مولود برج العقرب، لتحقيق أهدافه وطموحاته، التي حددها بكامل جهده، ومهما كلّفه الأمر، ولن يسمح لشيء بالوقوف في طريقه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.