حظك اليوم برج الميزان السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر أصحاب برج الميزان من الأبراج التي تحب مشاركة أعمالهم مع الآخرين كثيراً، كما أنهم ينسجم مع البيئة المحيطة له بشكل مذهل، كما يتميز أصحاب هذا البرج بأنهم متزنون في كل أمور حياتهم ولا يميلون لـ«الحال المائل».

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على بدء مرحلة مهنية ومالية جديدة وقد تحقق مكاسب رائعة وتركز على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وتألقا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.