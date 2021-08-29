«هوندا» تحذر التجار الأمريكيين من خفض حصصهم من السيارات

أرسلت شركة «هوندا موتورز»، اليابانية، رسالة تحذيرية إلى وكلائها في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذرهم من خفض حصصهم من السيارات بنسبة 40% خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بسبب مشاكل توريد قطع الغيار خارج آسيا.

وقالت «هوندا» يوم 25 أغسطس الماضي، إنَّها ستبدأ في خفض الانتاج في عدد من الطرازات بداية من هذا الأسبوع، وتوقعت في بيانها أنَّ إمدادات التجار من السيارات ستنخفض بنسبة 40%.

تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية

منذ بداية ديسمبر 2020 وحتى نهاية مايو 2021، أثر نقص الرقائق الإلكترونية الدقيقة في صناعة السيارات، وأغلقت العديد من المصانع في مختلف دول العالم لأسابيع، مما أدى إلى نقص المعروض من السيارات بالنسبة للطلب، وبالتالي ارتفعت أسعار السيارات في معظم دول العالم.

ولكن مع بداية شهر يونيو الماضي، بدأت تخف حدة الأزمة في العالم، وبدأت شركات السيارات في فتح مصانعها على مصراعيها، بعد أن كانت مغلقة بسبب الأزمة التي ضربت وأضرت بقطاع صناعة السيارات.

ومع نهاية شهر يوليو الماضي، بدأت الأزمة من جديد في التأثير بشكل أكبر، وأثرت بشكل كبير وواضح في صناعة السيارات، منذ ديسمبر وحتى الآن خسر العالم إنتاج أكثر من 6 ملايين سيارة حسب آخر إحصائية.

وبحسب شركة «Rohm» اليابانية لصناعة الرقائق الإلكترونية، ذكرت أنَّ أزمة نقص المعروض من الرقائق الالكترونية الدقيقة ستظل على الأرجح مستمرة حتى عام 2022، ومن الممكن أنَّ تشهد الأزمة تفاقم جديد خلال الربع الرابع من العام الحالي.

يُذكر أنَّ شركة «Rohm» تزود شركات «فورد» و«تويوتا» و«هوندا» بالرقائق الإلكترونية الدقيقة، وبسبب نقص الرقائق لدى الشركة، سبب ذلك أزمة في إنتاج سيارات «فورد» و«هوندا» و«تويوتا».