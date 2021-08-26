بعد زيادة أسعارها 12 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات تويوتا كورولا 2022

أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية « تويوتا»، خلال الساعات الماضية، ارتفاع أسعار سيارات تويوتا كورولا، موديل 2022، داخل السوق المحلي، بزيادة وصلت إلى 12 ألف جنيه على جميع الفئات المتاحة.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية الجديدة للطراز الجديد من «كورولا موديل 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

أسعار تويوتا كورولا 2022 بعد الزيادة

تنتمي «تويوتا كورولا 2022» لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 10 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 307 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 337 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 372 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 397 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 417 ألف جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 427 ألف جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 457 ألف جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 576 ألف جنيه.

- الفئة التاسعة بسعر 647 ألف جنيه.

- الفئة العاشرة بسعر 450 ألف جنيه.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم دوران يصل إلى 154 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، ومن 5 سرعات في النسخة المانيوال.-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4630 ملم الطول، 1780 ملم العرض، 1435 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 164 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 470 لتر.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 189 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية».