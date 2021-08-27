تعرف على أسعار السيارة «إم جي» الرياضية

شهدت سوق السيارات الزيرو طرح عشرات السيارات خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى زيادة التنافس بين العلامات التجارية في السوق.

سعر السيارة إم جي zs

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن العلامة التجارية «إم جي» تمكنت من الإعلان عن تحديد أسعار سيارات إم جي الفئة zs موديل 2022 الفئة الأولى STD وذلك بقيمة مبلغ مالي 265 ألف جنيه.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفئة الثانية من السيارة «إم جي» بلغ سعرها بنحو 280 ألفًا، والفئة الثالثة Luxury بـ298 ألف جنيه في السوق المحلية وذلك خلال شهر أغسطس الحالي.

وأكد أن الوكيل الحصري للسيارة وهي شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي للعلامات التجارية شيفروليه، وأوبل، وإم جي في جميع أنحاء الجمهورية، نشر الأسعار على التجار والموزعين.

سيارة صيني

وأكد عبدالعاطي أن السيارة «إم جي» هي علامة تجارية صيني وسجلت خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من شهر أغسطس الجاري أعلى مبيعات في السيارات الصيني وفقا لبيانات إدارات المرور.

إم جي الرياضية

يذكر أن السيارة إم جي تنتمي إلى طراز MG zs لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات اوتوماتيك حيث تعتمد السيارة إم جي على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.