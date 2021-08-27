ارتفاع قتلى هجمات مطار كابول لـ170 بينهم 13 عسكريا أمريكيا

أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية الدموية التي وقعت أمس الخميس في محيط مطار كابول، في أفغانستان، مطالبا بملاحقة المسؤولين عنها، في الوقت الذي ارتفع فيه قتلى هذه الهجمات إلى 170 شخصا بينهم 13 عسكريا أمريكيا، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان، اليوم الجمعة، عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات التي أدت لمقتل العشرات وإصابة المئات، وقدموا تعازيهم إلى أسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل إلى المصابين.

محاسبة مدبري وممولي الأعمال الإرهابية

وشدد المجلس على أن الإرهاب بمختلف أشكاله وأنواعه يشكل أحد أخطر التهديدات للأمن والسلام الدوليين، مضيفا: الاستهداف المتعمد لمدنيين وعسكريين يساعدون في إجلائهم يمثل أسلوبا بشعا تماما ويجب إدانته.

وأكد المجلس أنه يجب محاسبة مدبري ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة وتقديمهم للعدالة، وحث جميع الدول، بالتوافق مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، على التعاون مع السلطات المختصة بهدف تحقيق هذا الهدف.

وشدد المجلس على أهمية محاربة الإرهاب في أفغانستان لضمان عدم استغلال أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي دولة أخرى، مضيفا أنه ينبغي ألا يدعم أي أفراد أو مجموعات في داخل أفغانستان، الإرهابيين الذين ينشطون في أراضيها وخارجها.

وكان تنظيم ولاية خراسان، التابع لتنظيم داعش، قد أعلن مسؤوليته عن تفجيرات أمس.

وجاءت هذه التفجيرات عقب تحذيرات بريطانية وأمريكية من أن التنظيم يخطط لعمليات في محيط المطار تزامنا مع عمليات الإجلاء التي تجري منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل.

1338 جريحا في هجمات مطار كابول

وبحسبما نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن مصادرها في وزارة الصحة الأفغانية فإن 1338 شخصا على الأقل أصيبوا في هجوم مطار كابول، وبين الضحايا أطفال وعشرات المدنيين وأيضا 13 عسكريا أمريكيا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بسقوط 13 عسكريا أمريكيا فى الهجوم كأكبر حصيلة ضحايا يومية للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ عام 2011.