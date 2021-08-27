أستاذ أمراض مناعة: اللقاح يقلل من الآثار المميتة لـ«متحور دلتا»

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ أمراض المناعة، إنه حتى الآن لا يوجد أي إثبات أن اللقاحات تأثرت بمواجهة «متحور دلتا»، ولكن العكس هو الصحيح، فالدراسات اكتشفت صلاحية اللقاحات أمام هذا المتحور، وتمنع الأعراض القوية للمرض، وتقلل من الدخول غرف العناية المركزة، وتقلل من الآثار المميتة لمتحور «دلتا».

الترويج لأفكار خاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي

وأضاف «مصباح» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الجمعة، أن البعض على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يروجون بعض الأفكار التي تشتت الآخرين، ولكن اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تنجي الكثيرين من عواقب الإصابة بالفيروس، وهناك دراسات حول إمكانية تلقيح الأطفال، لأن «متحور دلتا» يصيب نسبة كبيرة من الأطفال الأقل من 12 سنة، وحاليًا يدرسون تلقيحهم، كما يدرسون تقديم جرعة ثالثة لمن حصلوا على جرعتين من الكبار.

أهمية ارتداء الكمامات عقب الحصول على اللقاح

وشدد أستاذ أمراض المناعة، على أنه حتى بعد الحصول على اللقاح يجب الالتزام بارتداء الكمامات، مشددًا على أنه في بداية تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحكم الولايات المتحدة، سمحت أمريكا لمن حصلوا على اللقاح بعدم ارتداء الكمامات، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك فيما بعد.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في بداية الأمر في الصين، ثم انتقل إلى جميع دول العالم، ووصل عدد المصابين به حول العالم إلى أكثر من 225 مليون شخص، وأدي إلى وفاة 4.493 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 517 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237056 حالة، بينما وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 287159 من ضمنهم 237056 حالة تم شفاؤها، و 16701 حالة وفاة.